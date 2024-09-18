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BBC

اتحاد منتجي الدواجن: تخفيض سعر كرتونة فى هذا الموعد - فيديو

08:54 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

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كتبت -داليا الظنيني:

قال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه جاري الترتيب بين وزارتي التموين والزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار كرتونة البيض إلى 150 جنيها في المنافذ، موضحا أن قرار التطبيق سيكون في غضون أيام قليلة، إما بنهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحريرالمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج بيض المائدة، موضحا أنه بداية من منتصف شهر أكتوبر، ستكون هناك وفرة في الإنتاج والمعروض.

وأكد أن بعض المنتجيين وأصحاب المزارع خرجوا عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، موضحا أن السعر الحالي بالمزرعة نحو 163 جنيها للكرتونة، وتصل الكرتونة إلى المستهلك بين 175 جنيها و180 جنيها.

أوضح أن وزارتي الزراعة والتموين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، يعملون على توفير بيض المائدة بجميع المنافذ، متوقعا تراجع الأسعار مع وفرة المعروض، ووصول معدل الإنتاج لـ 14 مليار بيضة.

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