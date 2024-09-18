حدث في 8 ساعات| حقيقة زيادة سعر الخبز السياحي وتوجيهات جديدة بشأن مخالفات البناء

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار وزارة التموين بيانًا يكشف حقيقة زيادة سعر الخبر السياحي والمدعم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هل يتأثر سعر الخبر السياحي بعد زيادة أسعار الغاز؟.. التموين توضح في بيان عاجل

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا بشأن موقف سعر الخبز السياحي بعد زيادة أسعار الغاز.

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حريق عقار بمصر الجديدة.. 18 صورة ترصد آثار الدمار

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بلاغا بنشوب حريق بالعقار رقم 13 ش المعهد الاشتراكي – مصر الجديدة.

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صلاح الدين التيجاني بعد الهجوم عليه: "أنا متعود على كده"

رد الشيخ صلاح الدين التيجاني، الذي يُعرّف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، على الاتهامات التي وُجهت إليه مؤخرًا والتي زعمت خلالها إحدى الفتيات تحرشه بها، واصفًا إياها بـ"كلام جهل".

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أكبر مشروع طبي في مصر.. مدبولي يستعرض مقترحات مدينة "العاصمة الطبية"

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

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توجيهات حكومية جديدة بشأن تقنين أملاك الدولة ومخلفات البناء

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، والأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي تولية الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة الانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين علي القانون القديم.

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السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة "هيرو مصطفى جارج".

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110 ملايين دولار استثمارات.. مدبولي يفتتح مجمع الأجهزة المنزلية لـ"بيكو" التركية بالعاشر من رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو" (Beko)، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، يُرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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وزير السياحة يبحث مع سفير سنغافورة ومُنظم معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" التعاون المشترك

بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي، مع سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة السفير دومينيك جوه، والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رون تان، والوفد المرافق له من الشركة، آليات التعاون لتنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة حول العالم للتعريف بالحضارة المصرية العريقة والترويج لها.

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الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية جزر القمر "عثمان غزالي"، للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

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توجيه جديد من "التموين" بشأن مستودعات البوتاجاز ومراحل تداول الأسطوانات

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجَّه بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز.

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