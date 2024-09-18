"المحامين": منح استثنائية لهؤلاء الأعضاء بمناسبة العام الدراسي الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 47 لسنة 2019، فإنه صرف عدد من المنح.

وجاءت المنح التي قررت نقابة المحامين صرفها، كما يلي:

- صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهًا لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.

- صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهًا للمحامين بالمعاش وأرامل المحامين المتوفين.