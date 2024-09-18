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BBC

صلاح الدين التيجاني بعد الهجوم عليه: "أنا متعود على كده"

07:32 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني
  • عرض 27 صورة
    الشيخ صلاح الدين التيجاني

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كتب- محمد أبوبكر:

رد الشيخ صلاح الدين التيجاني، الذي يُعرّف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، على الاتهامات التي وُجهت إليه مؤخرًا والتي زعمت خلالها إحدى الفتيات تحرشه بها، واصفًا إياها بـ"كلام جهل".

وقال الشيخ صلاح الدين، خلال بث مباشر عبر صفحة "مصراوي"، على "فيس بوك"، الأربعاء "طرقتي علمية بحتة، ولدي علاقة قوية مع مشايخ الأزهر الشريف ومشايخ الطرق الصوفية".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيتخذ إجراء قانونيًا ضد مشيخة الطريقة التيجانية بعد البيان الصادر اليوم، قال: "أنا معتاد على هذا الأمر منذ فترة طويلة، وكلهم أشخاص طيبون".

وعن سبب مهاجمة مشيخة الطريقة التجانية له، على الرغم من اتباعهم نفس النهج، أوضح الشيخ التيجاني: "هم ليسوا علماء، ونحن هنا ننشر العلم والمعرفة، ويوجد حقد وغيرة، وهذه الغيرة لا يمكن السيطرة عليها، وأنا أعذرهم على ما يقولونه، ويفعلون ذلك حتى يظهروا".

كما أشار الشيخ إلى أنه حاصل على تراخيص من الأوقاف والإفتاء والأزهر تتيح له التعامل مع قضايا الفتاوى، موضحًا أن العديد من الفتاوى التي صدرت أيام المفتي السابق كانت له تدخلات إيجابية في حلها.

الشيخ صلاح الدين التيجاني الأزهر الشريف مشايخ الطرق الصوفية شيخ الطريقة التيجانية الأوقاف الإفتاء
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