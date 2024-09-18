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هل يتأثر سعر الخبر السياحي بعد زيادة أسعار الغاز؟.. التموين توضح في بيان عاجل

07:14 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الخبز السياحي

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كتب - محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا بشأن موقف سعر الخبز السياحي بعد زيادة أسعار الغاز.

وأوضحت في بيانها، الأربعاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠١ لسنة ٢٠٢٤م والذي يتم العمل به بداية يوم ١٨/٩/٢٠٢٤ متضمنا ١٢٠٠٠ جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة اسعار الغاز الصب الذى يستخدم فى تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الاسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنة القرار الصادر أي زيادة.

وأشارت إلى أنه بشأن الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، فسعره ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء من عام ٢٠٢٠م ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية، وليس لأصحاب المخابز أي علاقة به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين ٢٠ قرشا للرغيف.

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