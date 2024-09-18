العمل: 9 ملتقيات توظيف لتوفير فُرص عمل للشباب بمحافظات الصعيد

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، الإدارات المركزية ومديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية؛ لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، إن وزارة العمل تُساهم في هذه المُبادرة من خلال 34 وحدة تدريب مهني مُتنقلة منتشرة في المحافظات لتدريب وتأهيل الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتنظيم 9 ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فُرص عمل حقيقية للشباب خاصة في محافظات الصعيد.

وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة أيضًا من خلال تنظيم ندوات توعوية تحت شعار سلامتك تهمنا بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأشار "الوزير"، إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية والمُشاركة في خطة الكشف المبكر على الأمراض المُزمنة لهذه الفئة.

وتقوم" المبادرة" بالإضافة إلى الخدمات المُقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة بتقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service".

ويتم تنفيذ "المبادرة" على مدار الـ100 يوم،على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولى إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية.

وتأتي المرحلة الثانية “المشروع القومي للتنمية البشرية”الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.