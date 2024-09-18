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BBC

صلاح التيجاني: سأتقدم ببلاغ ضد الفتاة التي اتهمتني بالتحرش

04:22 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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كتب- محمد عمارة:

قال الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، إنه سيتقدم ببلاغ ضد الفتاة التي زعمت أنه تحرش بها.

وأضاف التيجاني، عبر صفحة مصراوي في بث مباشر، اليوم الأربعاء، أنه قد يسامح في حقة الشخصي، لكن لابد أن يأخذ القانون مجراه.

وبرز خلال الساعات الماضية اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، وتصدر اسمه محرك "جوجل" بعد زعم فتاة أنه تحرش بها.

وأصدرت مشيخة الطريقة التجانية بجمهورية مصر العربية، بيانًا بخصوص ما كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد الشيوخ في منطقة إمبابة "ص"؛ نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم، حسب المشيخة.

وقالت مشيخة الطريقة التجانية: فضلًا عن أنه يدَّعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها؛ مما ثار حول المدعو "ص" الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات.

صلاح التيجاني التحرش شيخ الطريقة التيجانية
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