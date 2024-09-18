110 ملايين دولار استثمارات .. مدبولي يفتتح مجمع الأجهزة المنزلية لـ"بيكو" التركية بالعاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو" (Beko)، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، يُرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وحضر الافتتاح كل من السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، وفاتح إبيجليولو، رئيس شركات السلع المُعمرة بمجموعة "كوتش" القابضة Koç Holding، المالكة لشركة "بيكو" العالمية، وهاكان بلجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكو"، وأكين جارزانلي" المدير التنفيذي للتسويق بشركة "بيكو"، و"أوميت جونيل"، المدير الإقليمي لشركة "بيكو" في شمال إفريقيا، المدير العام للشركة في مصر، وجميل عنان، المدير التنفيذي لمصنع بيكو مصر.

وأزاح رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله، الستار إيذانًا بافتتاح مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية، مؤكدًا حرصه على المشاركة في افتتاح هذا المصنع، إيمانًا من الدولة بأهمية قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، وانطلاقًا من السعي إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات ولا سيما السلع المعمرة والأجهزة المنزلية، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًّا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في المشروعات التنموية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد معرض يضم العديد من نماذج المنتجات الرئيسية التي تقوم الشركة بتصنيعها، ومنها أجهزة الثلاجات، والبوتاجازات، وغسالات الأطباق، وكذا نماذج المنتجات المُوفرة للطاقة، والشاشات الذكية، وتلي ذلك مشاهدته عرضًا توضيحيًّا تضمن أهم ماركات الأجهزة المنزلية التي ينتجها مصنع "بيكو"، وعقب ذلك بدأت جولة تفقدية لخطوط الإنتاج بالمصنع.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من مسؤولي شركة "بيكو" حول نماذج المنتجات الرئيسية بالمصنع، مشيرين إلى أنهم تسلموا الأرض المقام عليها المصنع في يوليو 2022، وبدؤوا العمل بالفعل في عام 2023 بفضل الحصول على الرخصة الذهبية، التي كان لها دور كبير في بدء تنفيذ المشروع والتشغيل في أسرع وقت، أي أن التنفيذ استغرق نحو عام.

وانتقل رئيس الوزراء لتفقد خط إنتاج البوتاجاز؛ حيث استمع إلى شرح حول التقنيات الحديثة المُستخدمة في تصنيع البوتاجاز، كما استمع أيضًا إلى شرح حول التقنيات الحديثة المُستخدمة في تصنيع الثلاجات، ودور هذه التقنيات في توفير الطاقة بمعدلات كبيرة، وأشار مسؤولو الشركة إلى أنه يتم عمل اختبار للأجهزة تحت ظروف قاسية للغاية؛ من أجل ضمان استمرار عملها لأطول فترة ممكنة، بما يتماشى مع المواصفات العالمية، والتي يتم اعتمادها من أكبر المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وشاهد رئيس الوزراء مختبرًا للثلاجات يختص باختبار مدى جودة استقرار الطاقة بداخل الأجهزة، والمراحل المختلفة للتصنيع والتغليف.

وحرص رئيس الوزراء خلال افتتاحه مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية على التقاط صورة تذكارية جمعته بأعضاء مجلس إدارة الشركة التركية إلى جانب عدد من العمال، الذين عبروا عن سعادتهم بالعمل في هذا المجمع الصناعي، الذي افتتحه رئيس الوزراء، وأعقب ذلك تفقده مقر أكاديمية "بيكو" ومركز الأبحاث، الذي يشهد عقد برامج تدريبية لمجموعة كبيرة من طلاب كليات الهندسة بجامعة "عين شمس" والجامعة الألمانية وجامعة النيل.

وقال "أوميت جونيل"، مدير عام بيكو مصر، خلال تفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع: "مجمع "بيكو" الصناعي يُمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص؛ حيث سيعتمد المجمع على استخدام مكون محلي بنسبة تبلغ 50%، وهو ما سيدفع الموردين المحليين إلى العمل الدؤوب على تحسين أدائهم ويضعهم على خريطة المنافسة العالمية، فضلًا عن أن المصنع سيُسهم في توفير نحو ألفي فرصة عمل.

وأضاف جونيل أن المُجمع الصناعي لن يقتصر فقط على تصنيع منتجات العلامة التجارية "بيكو"، بل سيُصنّع أيضًا أجهزة خاصة بعلامات تجارية أخرى مثل منتجات شركات ويرلبول -التي استحوذت عليها مؤخرًا شركة "بيكو العالمية"- وكذا منتجات: "أريستون"، و"إنديست"، و"هيتاشي"، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه العلامات التجارية تمتلك بالفعل حصة سوقية بيعية في مصر، إلا أن تصنيع منتجاتها هنا يعد فرصة جيدة، لما تتمتع به من حصة كبيرة.

وأوضح جميل عنان، المدير التنفيذي لبيكو مصر، أن الطاقة الإنتاجية لمجمع "بيكو" الصناعي تبلغ 1.5 مليون جهاز تشمل الثلاجات والفريزر، والأفران، وغسالات الأطباق محلية، لافتًا إلى أن المجمع الصناعي يُلبي احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية، بينما تخطط "بيكو" لتصدير 60٪ من الإنتاج إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا، بقيمة تصدير سنوية تصل إلى 250 مليون دولار.

وقال فاتح إبيجليولو، رئيس شركات السلع المعمرة بمجموعة كوتش القابضة: "المجمع الصناعي الأول لنا في مصر يُمثل خطوة فارقة تؤكد التزامنا الكبير تجاه المنطقة، وإيماننا الكبير بإمكاناتها، هذا المجمع الصناعي لا يعزز وجودنا في مصر فحسب، بل يشكل أيضًا نقطة فاصلة للمنطقة بأكملها، ومحورًا للتصدير، ما يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا".

وأكد "هاكان بلجورلو"، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، إن مصر كانت دومًا على مدار السنوات الماضية جزءًا أساسيًا من رحلة بيكو، قائلًا: "شهدنا نموًا كبيرًا وملحوظًا في هذا البلد الحيوي، واليوم تنطلق مرحلة جديدة لبيكو في الأسواق المصرية بافتتاح هذا المجمع الصناعي، فمن خلال الجمع بين نقاط قوتنا التصنيعية والفرص الاستراتيجية التي توفرها مصر، نثق بأن هذا المجمع الصناعي سيكون مركزًا إقليميًا للتصنيع".

وقال المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والمدير العام لبيكو مصر: هذا المصنع دليل على القوة التكنولوجية لشركة بيكو، حيث يعتمد على أحدث تقنيات الإنتاج، بما في ذلك "الروبوتات" المتقدمة والمركبات الموجهة ذاتيًا (AGVs)، بالإضافة إلى احتوائه على بنية تحتية رقمية قوية للتصنيع، ما يضمن أعلى مستويات الكفاءة، وهو ما يعكس التزام بيكو الراسخ بالابتكار والاستدامة، موضحًا أن الشركة التركية تسعى أيضاً للحصول على شهادة LEED الذهبية، نظراً لاعتماد المصنع على حلول بيئية مستدامة.

وأضاف جونيل: "استثمارنا في مصر يعكس التزامنا الراسخ بتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز دور الموردين المحليين عبر بناء شراكات قوية مع المنتجين المحليين"، مؤكدًا "لم يكن لهذه الرحلة أن يكتمل نجاحها لولا الدعم المستمر من الحكومة المصرية ومنحها "الرخصة الذهبية"، حيث يلعب ذلك دورًا حاسمًا في تحقيق رؤيتنا والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتطوير قطاع التصنيع، ورفع معايير الجودة، إلى جانب تعزيز الابتكار والنمو المشترك".

وأوضح جونيل أن مجمع "بيكو" الصناعي سيحتوي أيضًا على مركز أبحاث وتطوير يمتد على مساحة 1500 متر مربع، مجهز بأحدث التقنيات لمواكبة التطورات في مجال الأجهزة المنزلية، مضيفًا: يضم المركز مختبرات بمعايير عالمية، إلى جانب مركز متخصص لتجارب الطهي، بهدف تطوير تقنيات جديدة.

ونوه جونيل بأن مركز الأبحاث والتطوير سيركز على ابتكار حلول تلبي احتياجات المستهلكين المحليين، مع تعزيز عنصر الاستدامة في تصميم المنتجات، مدعومًا بعقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات المحلية لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتعزيز الأبحاث المتعلقة بكفاءة الطاقة وجودة المنتجات، مما يسهم في تطوير مهارات المهندسين ودعم الاقتصاد المحلي.

وتحدث رئيس الوزراء، أثناء استماعه لشرح حول مركز الأبحاث، مع عدد من طلاب جامعة حلوان، والجامعة الألمانية، وجامعة النيل، حول عدد من التقنيات؛ من بينها تصنيع عداد ذكي للمياه لكشف أي حالة لتسريب للمياه والسيطرة عليها، إضافة إلى تصنيع مكنسة تتكون من "روبوت" لديه القدرة على تحديد نوع المخلفات والأتربة وفصلها عن بعضها.