وزير الصحة يؤكد أهمية التعاون مع جنوب إفريقيا بمجال التصنيع الدوائي واللقاحات

كتب- أ ش أ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أهمية التعاون مع جنوب إفريقيا بمجال التصنيع الدوائي واللقاحات، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بقدرات ضخمة بمجال صناعة الأدوية وتعد أكبر منتجًا للأدوية بإفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة مع سفير مصر لدى دولة جنوب إفريقيا أحمد شريف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المستقبلي في القطاع الصحي بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير هنأ السفير على تولية منصب سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع دولة جنوب إفريقيا بالقطاع الصحي وتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثمارات.

وناقش الجانبان سبل التعاون لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للأطقم الطبية بمجال مكافحة الأمراض المعدية، من خلال التعاون بين مركز التحكم بالأمراض المعدية المصري، ومركز التحكم بالأمراض المعدية الإفريقي؛ لوجود معامل بحثية متطورة بجنوب إفريقيا لرصد وكشف الفيروسات ، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث المشتركة بمجال الأمراض المتوطنة.

كما بحثا سبل استقدام الكوادر الطبية من دولة جنوب إفريقيا؛ للاستفادة من خبرات مصر في القضاء على فيروس (سي) وتدريبهم على أحدث أساليب الكشف والعلاج.

ودعا وزير الصحة والسكان، وزير صحة جنوب إفريقيا لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقدة في أكتوبر المقبل.