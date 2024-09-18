وزير السياحة يبحث مع سفير سنغافورة ومُنظم معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" التعاون المشترك

كتب- أ ش أ

بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي، مع سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة السفير دومينيك جوه، والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رون تان، والوفد المرافق له من الشركة، آليات التعاون لتنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة حول العالم للتعريف بالحضارة المصرية العريقة والترويج لها.

وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تم مناقشة إمكانية مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وذلك لاستقبال الزائرين الذين سوف يتوافدون من العديد من المدن اليابانية لزيارته ومشاهدة الآثار المصرية والاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة، حيث إن الدراسات التسويقية التي أجرتها الشركة بالسوق الياباني تتوقع أن يجذب المعرض آلاف الزائرين وأنه سيحقق نجاحاً كبيراً في ظل شغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية العريقة.

كما تم بحث مد فترة تنظيم المعرض وإقامته في عدد آخر من دول العالم بعد انتهاء مدة عرضه في محطته الخامسة والأخيرة بطوكيو، في ظل النجاح الكبير الذي حققه المعرض بمختلف الدول التي استضافته منذ بدء رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن في محطته الرابعة بمدينة كولون بألمانيا.

وناقش الجانبان إمكانية تنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة تجوب دول العالم وذات المواضيع الأثرية المختلفة لتروي حقب تاريخيّة متعددة تنتمي للحضارة المصرية العريقة.

وفي هذا الصدد، وافق الوزير بصفة مبدئية على كل المقترحات لحين الدراسة.

جدير بالذكر، أن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يضم 180 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني" بالإضافة إلى تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية الأخرى تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلى، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وبعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس، ومحطته الرابعة في نوفمبر 2023 بمدينة سيدني بأستراليا، ومحطته الخامسة في يوليو 2024 بمدينة كولون بألمانيا.