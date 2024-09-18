رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان

كتب- محمد سامي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،بعد قليل، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.

وكان رئيس الوزراء زار خلال الأشهر القليلة الماضية مصنع بيكوت، وأكد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.