وزير الإسكان يتابع مع مسئولي "CSCEC" الصينية معدلات تنفيذ مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية بمصر موقف المشروعات التي تنفذها الشركة بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

واستعرض وزير الإسكان - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مسئولي الشركة - الجدول الزمني الذي أعدته الشركة لتنفيذ المرحلة الأولى من بحيرات العلمين "كريستال لاجون" والتي تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما استعرض الوزير الجداول الزمنية المحددة لإنهاء تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، وتتوسطها بحيرات العلمين "كريستال لاجون"، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ4 أبراج بالمشروع، ويجري تنفيذ أعمال التشطيبات.

وتابع المهندس شريف الشربيني، الجدول الزمني للتسليم الابتدائي لعدد من الأبراج الإدارية بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا سير أعمال التشطيبات بالمشروع، والذي يضم 20 برجا، مقسمة كالتالي، 10 أبراج بأنشطة (إداري - مكتبي - تجاري - خدمي)، و5 أبراج سكنية، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، إضافة للبرج الأيقوني، وهو أطول برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري).