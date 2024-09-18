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الطرق الصوفية: "شيخ إمبابة" تقدم بطلب للانضمام للمشيخة في 2017 وتم رفضه

12:23 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المشيخة العامة للطرق الصوفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن أحد شيوخ منطقة امبابة، ويدعى "ص"، ويزعم أنه شيخا للطريقة التيجانية أنه ليس تابعا للمشيخة، وحاول التقدم في عام ٢٠١٧ لاستحداث طريقة وتم رفض طلبه لأنه خروج عن القواعد والضوابط.

وأوضحت في بيان لها، أن الشيخ محمد الحافظ أحمد محمد الحافظ التيجاني هو شيخ الطريقة التيجانية.

وأكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أنها ليست طرفا فيما يثار حاليا بشأن أحد شيوخ منطقة امبابة، مستنكرة محاولات الزج بإسمها في أمر يثار حول شخص ليس تابعا لها.

أصدرت مشيخة الطريقة التجانية بجمهورية مصر العربية، بيانًا بخصوص ما كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد الشيوخ في منطقة إمبابة "ص"؛ نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم، حسب المشيخة.

وقالت مشيخة الطريقة التجانية: فضلًا عن أنه يدَّعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها؛ مما ثار حول المدعو "ص" الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات.

المشيخة العامة للطرق الصوفية شيخ إمبابة طلب الانضمام للطرق الصوفية
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