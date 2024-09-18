بعد قليل.. بداية خسوف القمر في 10 مناطق ضمنهم مصر- تفاصيل

كتب- محمد فتحي:

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من المقرر حدوث خسوفًا قمريًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب المعهد، فإن الخسوف القمري يعد الحدث الفلكي الذي تشهده الكرة الأرضية بعد قليل ويرى في مصر، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس.

ووفقا للمعهد، فإنه من المقرر ظهور الخسوف في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا.

كما يتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هجريا.

ويبدأ الخسوف شبه الظلي في تمام الساعة 3:41:07 am، إذ أن بداية الخسوف الجزئي 5:12:58 am.

ومن المقرر أن تكون ذروة الخسوف الجزئي 5:44:18 am، ونهاية الخسوف الجزئى 6:15:38 am، ونهاية الخسوف شبه الظلى 7:47:27 am.

ويُرى هذا الخسوف في مصر، إذ يقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5% من مساحة قرص القمر ما يقابل 0,085 من طول قطره عند بلوغه نقطة الذروة.

وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و 6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي التي لا تحسها العين المجردة حتى يغرب خلالها.