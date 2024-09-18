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BBC

خبير يكشف كيف تعاملت الحكومة مع أضرار سد النهضة؟

08:01 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سد النهضة الإثيوبي

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مدى تأثر مصر بسد النهضة الإثيوبية الذي بدأ بنائه من سنوات.

وقال "شراقي"، لمصراوي، أن سد النهضة تسبب في أضرار كثيرة لكن الحكومة نجحت في التعامل معها ومنعت وصولها إلى المواطن، حيث إنه تم إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، كما تم تخفيض نسبة زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الكبير للمياه، مثل الأرز، واستبدال قصب السكر بالبنجر فضلًا عن تبطين الترع.

وأوضح "شراقي"، أن السد العالي لعب دورًا كبيرًا في التعامل مع تلك الأضرار، من خلال تخزين المياه داخل خزاناته، ومنع فكرة وجود نقص للمياه خلال فترات الملء.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت مؤخرًا عن انتهاء الملء الخامس لسد النهضة بوصول المياه في بحيرة السد إلى أكثر من 62 مليار متر مكعب.

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