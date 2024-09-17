50 جنيها.. زيادة جديدة فى سعر بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري (خاص)

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه بدءا من السادسة صباح غد الأربعاء سيتم زيادة بيع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى من ١٠٠ جنيه إلى ١٥٠ جنيه تسليم المصنع بينما سيتم زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز التجارى من ١٥٠ جنيه إلى ٢٠٠ جنيه.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ«مصراوى»، أنه سيتم أيضا زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من ٢٥٠٠ الف جنيه إلى ٦٥٠٠ ألف جنيه فقط مع استمرار تثبيت السعر للمصانع.

وأوضح أنه سيتم أيضا زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ١٢ الف جنيه للطن أيضا، مشيرا إلى أنه جارى انتهاء هيئة البترول من التعاقد على ١٠٠ ألف طن مازوت بقيمة تبلغ ١٠٠ مليون دولار خلال الشهر المقبل ، وذلك لتوفيرها لمحطات توليد الكهرباء التى تستهلك حاليا ما يقرب من ٣٠ الف طن مازوت يوميا ، مشيراً إلى أن هيئة البترول تمتلك مخزون استراتيجى من البوتجاز حاليا يقدر بـ٢٠٠ ألف طن، علما بأن هناك شحنات وكميات متعاقد عليها تبلغ ٥٠٠ ألف طن تم ترحيلها لحين توافر السيولة المالية لها لشرائها.