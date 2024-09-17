50 جنيها.. زيادة جديدة فى سعر بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري (خاص)

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه بدءا من السادسة صباح غد الأربعاء سيتم زيادة بيع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى من 100 جنيه إلى 150 جنيه تسليم المصنع بينما سيتم زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز التجارى من 150 جنيها إلى 250 جنيها.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ«مصراوى»، أنه سيتم أيضا زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 ألف جنيه إلى 6500 ألف جنيه فقط مع استمرار تثبيت السعر للمصانع.

وأوضح أنه سيتم أيضا زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 الف جنيه للطن أيضا، مشيرا إلى أنه جارى انتهاء هيئة البترول من التعاقد على 100 ألف طن مازوت بقيمة تبلغ 100 مليون دولار خلال الشهر المقبل ، وذلك لتوفيرها لمحطات توليد الكهرباء التى تستهلك حاليا ما يقرب من 30 الف طن مازوت يوميا ، مشيراً إلى أن هيئة البترول تمتلك مخزون استراتيجى من البوتجاز حاليا يقدر بـ200 ألف طن، علما بأن هناك شحنات وكميات متعاقد عليها تبلغ 500 ألف طن تم ترحيلها لحين توافر السيولة المالية لها لشرائها.