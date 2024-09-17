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BBC

"انتي الأهم" تشيد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

10:38 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتبت- داليا الظنيني:

أشادت مبادرة "انتي الأهم" بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي شهدت مصر إطلاقها اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتوجهت مبادرة "انتي الأهم"، في بيان صحفي، بالشكر لرئيس الجمهورية على جهوده نحو بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، الصحية، والحياتية، والتعليمية، والعملية.

وأكدت مبادرة انتي الأهم أن مبادرة بداية الرئاسية ستكون نقطة تحول إيجابية في حياة الأسرة المصرية لما تتضمنه أهداف المبادرة من تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية، بما يخدم تعزيز الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار السياسي.

وأشارت انتي الأهم أن مبادرة بداية تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان، والاهتمام بالأسرة المصرية، عبر بناء الوعي؛ وذلك لإعداد أجيال جديدة، تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية.

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