شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مستجدات التفاوض بقبول الدية

كتبت -داليا الظنيني:

كشف محمد الشبكشي، شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح، حقيقة تفاوض أسرة المتوفى على قبول الدية من لاعب الزمالك أحمد فتوح.

وتابع الشبكشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، قائلا: لم يحدث أى تفاوض معنا بشأن الدية، موضحا أن زوجة الضحية فى حالة انهيار شديد.

وأكد أن هناك وفد من نادي الزمالك قام بزيارتهم وتقديم واجب العزاء، مشيرا إلى أن الوفد لم يتحدث في أي أمور تتعلق بخصوص الدية وأنهم لم يتلقوا أو عروض بخصوص هذا الأمر.