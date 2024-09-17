وزيرة التنمية المحلية تستعرض مقترح تطوير شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بالعتبة

كتب- عمرو صالح:

استعرضت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية والذي أعده استشاري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" تمهيدًا لتنفيذه بعد إزالة آثار الحريق الذي نشب في عقاري شارع الجوهري بالموسكى.

ومن المقرر أن يراعى المقترح الاشتراطات الخاصة بـ الإطفاء والحريق والصرف، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة وغيرها من المتطلبات، كما سيكون المقترح نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات"، وخالد حسنين رئيس رابطة الباعة الجائلين بالعتبة، وحسن البيتيتي صاحب محلات في العتبة.

وتم خلال الاجتماع استعراض شكل التصميمات النهائية الخاصة بالوحدات المقترحة للباعة الجائلين في شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بالعتبة بدلاً من "الفرشة" التي كانت تستخدم قبل الحريق في عرض منتجاتهم وبضائعهم والتي سيتم تخصيصها لكل بائع في تلك الشوارع المستهدفة بجوار عقاري شارع الجوهري اللذين تعرضا للحريق.

وقامت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر ومسئولي "الهابيتات" وممثلين عن التجار والباعة الجائلين بتفقد نموذج للوحدات المقترحة للباعة (الطاولات) والتي أعدها المكتب الاستشاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأبدى ممثلو التجار والباعة إعجابهم بالوحدات المقترحة للباعة والشكل العام للشوارع بعد التطوير والتى تتناسب مع الوجه الحضاري للمنطقة وطبيعة عرض المنتجات.

كما قدم ممثلو الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المواطنين ومراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة دهان واجهات العقارات الموجودة في الشوارع التي ستشهد تطوير ورفع كفاءة لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة والتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري في ذلك.

وأشارت عوض، إلى حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة أخرى.

كما أوضح محافظ القاهرة أن المحافظة ستتابع مع جهاز التنسيق الحضاري أعمال طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بما يتناسب مع طبيعتها ومتابعة رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتوفير كافة المرافق والخدمات بها

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