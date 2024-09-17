متحدث الصحة: مبادرة بداية ليست محددة بوقت

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اليوم بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في المواطن المصري يشمل كافة جوانب الإنسان منذ ولادته وحتى ما فوق الـ65 عامًا، مبينا أن مبادرة بداية تشمل كل جوانب الإنسان، الصحية والتعليمية والإنسانية.

وأكد أن الاستثمار الأساسي هو الإنسان، لافتا إلى أن المبادرة ستساعد المواطن في اقتحام سوق العمل، واكتساب المهارات والقدرات المتنوعة والتطور التكنولوجي، حتى يكون مؤهلًا للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت في بناء المستشفيات والجامعات والطرق، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض معدلات البطالة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وخفض نسبة الأمية.

واختتم: مبادرة بداية غير مرتبطة بمدة زمنية معينة، إضافة إلى أن كل الجهات المشاركة في المبادرة تم التنسيق بينهم، لتحقيق الأهداف والبرامج المتفق عليها.