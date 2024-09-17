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نتنياهو تحت الأرض.. أحمد موسى عن العملية العسكرية بلبنان: أكبر اختراق لنظام الاتصالات بحزب الله

08:59 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على العملية الإسرائيلية فى لبنان، قائلا: إن إسرائيل انتهكت سيادة لبنان بتفجير أجهزة اتصالات حزب الله، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعقد الآن اجتماعا لحكومة مجلس الحرب تحت الأرض.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": من المتوقع زيادة أعداد مصابي انفجار أجهزة الاتصالات حزب الله إلى 3 آلاف، مؤكدا أن هناك حالة طوارئ في مستشفيات بيروت لاستقبال مصابي انفجار أجهزة الاتصالات.

وأوضح أن إسرائيل نفذت أكبر عملية اختراق لأجهزة الاتصالات لحزب الله في لبنان وسوريا، مشيرا إلى أن اسرائيل اخترقت شفرة 4 آلاف جهاز اتصالات في لبنان وسوريا، مؤكدا أن هناك حالة طوارئ في مستشفيات بيروت لاستقبال مصابي انفجار أجهزة الاتصالات.

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