ليس استثمارا.. لجنة الاتصالات: نبحث تفشي تطبيقات المراهنات والقمار

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد بدوي نائب رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، تفاصيل بدء بحث اللجنة تفشي ظاهرة تطبيقات المراهنات والقمار عبر الإنترنت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إزالة هذه التطبيقات لا يعني تضييقًا في هذا المجال، مبينا أنه هذه التطبيقات مُجرَّمة في قانون تقنية المعلومات.

وأكد أنّ وجود تطبيق للمراهنات والقمار الإلكتروني لا يمكن اعتباره استثمارًا، لافتا إلى أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والرقابية تدعم الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن كل دولة يحق لها حماية أمنها القومي، مشيرا إلى أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والرقابية تدعم الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنّ وجود تطبيق للمراهنات والقمار الإلكتروني لا يمكن اعتباره استثمارًا.