حدث في 8 ساعات| مدبولي يطلق مبادرة "بداية جديدة".. والعثور على الغواصين المفقودين بمرسى علم

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، إجراء السيدة انتصار السيسي اتصالا بـ"عزة" التي فقدت ابنتيها في حادث قطار الزقازيق.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

مدبولي: أدعو الشعب المصري للتأمل فى اسم مبادرة "بداية جديدة"

دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتأمل في اسم مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، مؤكدًا أنه لم يأتى بالمصادفة.. للتفاصيل أضغط هنا.

خالد عبدالغفار: نقدم خدمات متطورة فى الصحة والتعليم بمبادرة "بداية"

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، الشكر للرئيس السيسى على إطلاقه المشروع القومى للتنمية البشرية، موضحا أن المشروع القومى للتنمية البشرية يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.. للتفاصيل أضغط هنا.

مبادرة بداية تستهدف خفض معدلات الوفيات والتقزم للأطفال

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن المشروع القومى للتنمية البشرية يركز فى أحد محاوره على تحسين النظام الصحى.. للتفاصيل أضغط هنا.

وزير التعليم: نعمل مع وزارة المالية على تحسين أجور المعلمين

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف الرئيسي للوزارة هو الوصول إلى أعلى نظام تعليمي على مستوى العالم حاليًا، مع التركيز على التغلب على مجموعة من التحديات لتحقيق هذا الهدف.. للتفاصيل أضغط هنا.

مدبولي يُتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.. للتفاصيل أضغط هنا.

انتصار السيسي تجري اتصالا بـ"عزة" التي فقدت ابنتيها في حادث قطار الزقازيق

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية مع عزة، والتي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق.. للتفاصيل أضغط هنا.

السياحة: العثور على الغواصين الذين جرفهم التيار بمرسى علم

شهدت، أمس، مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، انجراف ثلاث غواصين محترفين من دولة أيرلندا قبيل انتهائهم من ممارسة رياضة الغوص في نطاق جزيرة الأخوين.. للتفاصيل أضغط هنا.

السفر في هذا التوقيت.. بيان عاجل من "العمل" بشأن وظائف البوسنة والهرسك

بدأت وزارة العمل؛ اليوم الثلاثاء، في إجراءت إنهاء سفر الشباب الذين إجتازوا الاختبارات التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك؛ لِشّغل فرص العمل التي وفرتها لوزارة هناك برواتب مُجزية، وخدمات صحية وإجتماعية.. للتفاصيل أضغط هنا.

السيسي وعاهل الأردن: نرفض تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل أرضها لمناطق غير قابلة للحياة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، اليوم، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.. للتفاصيل أضغط هنا.

القوات البحرية تنقذ 3 سائحين بريطانيين بالبحر الأحمر- صور

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار جهودها في أعمال البحث والإنقاذ تمكنت القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطاني الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة أمس الإثنين، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.. للتفاصيل أضغط هنا.

بعد قليل.. مدبولي يطلق مبادرة "بداية جديدة" بالعاصمة الإدارية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" المقرر إطلاقها بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة.. للتفاصيل أضغط هنا.