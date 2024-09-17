مدبولي يدعو المجتمع المدني إلى التعاون لإنجاح «بداية جديدة لبناء الإنسان»

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لا تقوم جهةٍ واحدة على تنفيذه، بل يعمل عليه 30 جهة تتعاون لتحقيق الهدف الأشمل لتغيير واقع الدولة المصرية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية المختلفة.

ودعا رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، المجتمع المصري إلى التعاون لتحقيق أهداف مبادرة بداية جديدة والتي تساعد في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، اصطفاف السيارات المشاركة في المبادرة، والتي تشمل سيارات الإسعاف، والقوافل الطبية المختلفة، والتي ستعمل على تقديم الرعاية الطبية للفئات العمرية من عمر يوم وحتى 6 سنوات، وتوفير بيئة صحية مستقرة للطفل المصري.

وأكد أنّ المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية لإكسابه جميع المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلى أنّ الحفاظ على الأخلاق هو المسار الذي تنطلق من خلاله بداية جديدة لبناء الإنسان

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