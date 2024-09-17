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مدبولي: الحفاظ على القيم والأخلاق حجر الأساس الذي تنطلق من خلاله مبادرة "بداية"

08:31 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة بداية تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه مختلف المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.

وأكد مدبولي خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"أن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة حجر الأساس الذي تنطلق من خلاله مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضاف مدبولي قائلا: أدعو جموع الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها كما أدعو المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية

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