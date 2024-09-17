مبادرة بداية تستهدف خفض معدلات الوفيات والتقزم للأطفال

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن المشروع القومى للتنمية البشرية يركز فى أحد محاوره على تحسين النظام الصحى.

وقال: إننا نستهدف خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل الداخلية.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان، التنمية البشرية والاقتصادية هما عاملان مهمان لرفع كفاءة الاقتصاد القومي، موضحا أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الجمهورية بشكل دورى عن معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الأنسان".

وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية: إننا قسمنا رحلة حياة الإنسان فى برنامج المشروع القومى للتنمية البشرية إلى مراحل، حيث يتم الاهتمام بالأم فى فترة الحمل، وتقديم لها الرعاية والاهتمام.

وأكد أن المرحلة التالية ستكون عند الولادة، مشيرا إلى أنه يتم الاهتمام الطفل من سن يوم وحتى ٦ سنوات؛ من خلال تقديم الرعاية الصحية الأولية والاجتماعية له.

واختتم قائلا: عند انتقال الطالب إلى التعليم الجامعى يتم الاهتمام بالإنسان وتأهيله لسوق العمل"، مؤكدا أن هناك مؤشرات واضحة للعمل فى مجال الصحة والنجاح فيها، حيث تم خفض معدلات الوفيات والتقزم للأطفال".

وتستهدف المبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

تضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

- التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

- الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

- تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.