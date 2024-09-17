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BBC

بعد قليل.. مدبولي يطلق مبادرة "بداية جديدة" بالعاصمة الإدارية

05:38 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" المقرر إطلاقها بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بداية جديدة العاصمة الإدارية
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