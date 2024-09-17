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انتصار السيسي تجري اتصالا بـ"عزة" التي فقدت ابنتيها في حادث قطار الزقازيق

05:35 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

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كتب- محمد سامي:

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية مع عزة، والتي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق.

وكتبت انتصار السيسي، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أجريت اليوم اتصالا هاتفيًا بالسيدة عزة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها، في حادث القطار الأليم، إذ قدمت لها خالص التعازي والمواساة، وكان الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة مؤثرا، وأبدت صبرا وإيمانا كبيرا بقضاء الله، رغم عمق الألم، نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر، وأن يتغمد الفقيدات بواسع رحمته.

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي تجري اتصالا بعزة حادث قطار الزقازيق أم تفقد ابنتيها وحفيدتها
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