السفر في هذا التوقيت.. بيان عاجل من "العمل" بشأن وظائف البوسنة والهرسك



كتب- محمد أبو بكر:

بدأت وزارة العمل؛ اليوم الثلاثاء، في إجراءت إنهاء سفر الشباب الذين إجتازوا الاختبارات التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك؛ لِشّغل فرص العمل التي وفرتها لوزارة هناك برواتب مُجزية، وخدمات صحية وإجتماعية.

وقال محمد جبران، وزير العمل، إن هذه الاختبارات التي حدثت في مقر الوزارة ومراكز تدريب مهني في بولاق الدكرور، وإمبابة، وغيرها، هدفها إرسال عِمالة ماهرة ومُدربة إلى الخارج، وتلبية احتياجات الشركات الخارجية على المهن المطلوبة، والحفاظ على حقوق العمال، وأصحاب الأعمال مع ضمان واجبات كل منهما تجاه الأخر.

وجدد وزير العمل، دعوته إلى الشباب بأن يكونوا واجهة مُشرفة لبلدهم مع الإخلاص والإتقان في العمل، موضحًا أن الوزارة تقوم بهذا الدور مجانًا وبدون رسوم أو وسطاء.

وشدد على تحذير الشباب من التعامل مع صفحات أو رسائل أو شركات وهمية والرجوع إلى الوزارة، أو مديرياتها بالمحافظات في كافة الخدمات المُقدمة.

وأعلنت وزارة العمل، عن اجتياز 123 شابًا من بين 1000 مُتقدم اختبارات فرص عمل وفرتها الوزارة بدولة البوسنة والهرسك، للعمل في التخصصات التالية: مهندس مدنى، وعمال بناء، وحداد مسلح، ونجار مسلح، ومبيض محارة ونقاش، ومبلط، ومُثبِت وجهات، وذلك بعد انتهاء إجراء إختبارات تحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة من جانب اللجنة المشكلة بين البلدين.

وأكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، على بدء التواصل مع الشباب الذين إجتازوا الإختبارات؛ لاستلام باقي الأوراق المطلوبة، تمهيدًا للسفر في أسرع وقت.