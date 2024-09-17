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وزير السياحة: افتتاح المنطقة الترفيهية بأهرامات الجيزة في فبراير المقبل

05:04 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

شريف فتحي، وزير السياحة

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كتب- محمد شاكر ومحمد أبو بكر:

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن موعد افتتاح المنطقة الترفيهية الجديدة بأهرامات الجيزة، التي ستتضمن مطاعم ومحال سياحية متنوعة، وذلك في شهر فبراير المقبل.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير منطقة الأهرامات وجعلها وجهة سياحية متكاملة تلبي احتياجات الزوار وتوفر تجربة مميزة.

وفي حديثه خلال لقاء مع صحفيي ملف السياحة والآثار، أكد فتحي أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم وتنشيط السياحة المصرية، في حين تعمل الوزارة على تنظيم الأنشطة السياحية المختلفة، وتحفيز الاستثمارات، ومعالجة تحديات المستثمرين.

كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع السياحي، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع القطاعات الحكومية لضمان نجاح المشروعات السياحية الكبرى.

وفيما يتعلق بالتراث الأثري، كشف فتحي عن وجود 300 بعثة أثرية تعمل حاليًا على استكشاف وترميم الآثار المصرية. وتسعى مصر لتعزيز تواجدها الثقافي العالمي من خلال تنظيم معارض متنقلة في دول مثل الصين والمنيا، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لإقامة معارض أثرية في اليابان ولندن.

شريف فتحي وزير السياحة المنطقة الترفيهية بأهرامات الجيزة تطوير منطقة الأهرامات تنشيط السياحة المصرية
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