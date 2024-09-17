وزير التعليم عن كثافات الفصول: "هنحل مشاكلنا بالمتاح وَفق إمكاناتنا الحالية"

كتب- أحمد السعداوي:

تحدث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الكثافة في الفصول والعجز في أعداد المعلمين، قائلاً: عندنا كثافة وعجز معلمين، محتاجين نبني 250 ألف فصل؛ فالفصول فيها 150 طالبًا و200 طالب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد اللطيف: طب المعلم هيعرف يدخل فصل فيه العدد ده؟ مستحيل، عشان بس نبقى واضحين، كان لازم نبص على شكل الكثافة في إطار إمكاناتنا الحالية؛ عشان نحل الموقف، كان سهل جدًّا نقعد نقول محتاجين 250 ألف فصل، وعايزين ميزانية مئات المليارات، محتاجين نعيين 460 ألف معلم، ونقعد نقول.. لكن مش هي الطريقة اللي بنشتغل بها، هنحل مشاكلنا بالمتاح، بإمكاناتنا الحالية.

وتابع الوزير: لحد دلوقتي زُرنا 15 محافظة، وقابلنا أكثر من 6 آلاف مدير مدرسة، وقابلنا مئات الآلاف من المعلمين، وقابلنا أكثر من 250 مدير إدارة تعليمية، وقعدنا معهم، ولقينا إن مشكلة الكثافات والعجز، كل إدارة تعليمية لها طبيعة خاصة وظروف مختلفة، طرحنا معهم وتناقشنا مع مديري الإدارات، بعضهم قابلناهم عشرات المرات، مفيش مدير إلا لما قابلناه أكثر من مرة، طرحنا بعض الحلول وسبنا لكل مدير إدارة يختار الحلول المناسبة لإدارته، وبيعرض علينا ونعتمدها ويشتغل عليها.

واستكمل الوزير: هاقول بعض النماذج اللي اشتغلنا عليها، كان عندنا بعض الغرف في المدارس، غيرنا استخدامها، زي مثلًا فصل بيستغل غرفة كنترول، والكنترول ده بيشتغل أسبوعين في السنة للامتحانات، قُلنا يبقى فيه غرفة خارجية للأسبوعين دول، وناخد الفصل ونشغله كفصل دراسي، وده عمل عدد فصول كبير جدًّا.

وأضاف الوزير: لقينا إن مدارس الثانوي نقدر نشغلها فترة مسائية، وناخد المدرسة اللي فضيناها للإعدادي، يبقى عندنا مدرسة دخلت الخدمة. وعندنا هيئة الأبنية التعليمية لما جينا نطبق، لقيناهم رافعين كل المدارس وعاملين شغل هايل، عندهم خطة استرشادية لمدير الإدارة التعليمية، وبالخرائط قدرنا نحرك طلبة من مدرسة لمدرسة في محيط كيلومتر.