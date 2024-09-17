إعلان

BBC

وزير السياحة: افتتاح قاعات المتحف المصري الكبير تجريبيا قريبا

02:29 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المتحف المصري الكبير

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد شاكر ومحمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل جديدة بشأن افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال" فتحي"، خلال مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، إن مصر تمتلك 35% من آثار العالم، وهي الدولة الأولى عالميا في مجال الآثار، وأنه سيتم افتتاح قاعات المتحف المصري الكبير تجريبا خلال الفترة المقبلة، ما عدا قاعة الملك توت عنخ آمون.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه قريبا سيتم إعداد فيلم عن مراكب الملك خوفو والذي تم نقلها من منطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المخصص لها داخل المتحف المصري الكبير.

وتابع: السياحة قائمة على القطاع الخاص، ودور وزارة السياحة وضع رؤية عامة وإزالة المعوقات، لكن الدور الأبرز يقع على شركات السياحة.

المتحف المصري الكبير وزير السياحة افتتاح قاعات المتحف المصري الكبير شريف فتحي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس هيئة الرقابة المالية: استكمال الأطر التنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

إعلان

إعلان

مفاجأة صادمة| وزير السياحة: استهداف 30 مليون سائح بُني على افتراضات خاطئة.. وهذه رؤيتنا
بعد تسجيله أعلى مستوى عالميا.. شعبة البن تتوقع قفزة في الأسعار محليا
2 مليار جنيه.. حقيقة اللوحة المرورية الأغلى في مصر | صور
تمويل عقاري مدعم.. الإسكان تُعلن طرح 70 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل