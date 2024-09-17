وزير الري: نعمل على توفير تمويلات لتنفيذ مشروعات مائية والتكيف مع تغير المناخ عربيًّا وإفريقيًّا

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري/ اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه"، المنعقد في أبوظبي بالإمارات، الدكتور ماركو ريكاردو، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور إيميليو كارلو، مدير عام لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطي، ورولا خضرا، الأستاذة بمعهد باري الإيطالي .

وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين كلا الجانبين في مجال المياه، حيث أشار الجانب الإيطالي إلى خطة Mattei لإفريقيا التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي، طليعة هذا العام، والتي تتضمن مجموعة من المشروعات؛ تشمل خمسة محاور أساسية تتمثل في المياه، والطاقة، والزراعة، والصحة والتعليم.

وأكد سويلم أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية؛ خصوصًا في ظل التحديات المشتركة في مجالَي المياه والمناخ التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية تآزر جهود المنظمات الفاعلة في منطقة المتوسط؛ لتعظيم المنفعة لكل دول الإقليم .

وتم مناقشة موقف مشروع "برنامج المعرفة المائية" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتعزيز وبناء قدرات العاملين في مجال المياه في مصر، حيث أشار سويلم إلى ما رصده من ردود فعل إيجابية من المشاركين في الدورات التدريبية المنعقدة تحت مظلة هذا البرنامج، معربًا عن تقديره الدعم المقدم من الجانب الإيطالي لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريبًا .

وقام الجانب الإيطالي بالتطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد "المنتدى الأوروبي المتوسطي" والمقرر أن تستضيفه إيطاليا عام ٢٠٢٦؛ حيث تم التوافق على أهمية التنسيق بين المنتدى وأسبوع القاهرة للمياه، ورحَّبَ سويلم بالمشاركة في هذا المنتدى المهم؛ خصوصًا في ظل دور مصر القيادي لوضع المياه في قلب العمل المناخي .

وأكد سويلم أهمية دعم الجانب الإيطالي مبادرة AWARe ومساراتها المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة في مجال التأقلم مع تغير المناخ على أرض الواقع؛ حيث تم بالفعل إعداد مقترحات لمشروعات تجمع الدول ذات الاحتياجات المشتركة، واستعرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية؛ لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بعدد من الدول العربية والإفريقية.

ودعا سويلم الجانب الإيطالي إلى المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه؛ لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات بين مختلف الدول، وأكد الجانب الإيطالي تطلعه للمشاركة في فعاليات الأسبوع .