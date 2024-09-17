هل تُفَكِّر الحكومة في عودة تخفيف أحمال الكهرباء حاليًّا؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك تراجعًا ملحوظًا في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، تراوح بين ٣ و٥ آلاف ميجاوات؛ لعدة أسباب، أبرزها انخفاض درجات الحرارة، وتحسن الطقس، وتشديد المتابعة على المخالفين والإجراءات الحاسمة التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الشركات.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأنه لا يمكن الحسم بعدم إعادة تخفيف الأحمال؛ فمصر لديها ثلاثة موارد لاستيراد الغاز ودفعه عبر الشبكة القومية للغازات، لتوفير الغاز، بالإضافة إلى التعاقد على كميات كبيرة من المازوت، تبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ٩٠٠ ألف طن، والتعاقد على ما يقرب من ١٨ شحنة غاز مسال خلال فصل الشتاء؛ وهو ما يتزامن أيضًا مع إبداء بعض الشركات الأجنبية العودة للعمل في منطقة شرق المتوسط التي يوجد بها حقل ظهر.

وأشار المصدر إلى أنه في الوقت الحالي هناك اكتفاء من الاحتياجات اليومية اللازمة من الوقود أو شحنات الغاز التي يتم ضخها يوميًّا عبر ميناء سوميد بالعين السخنة، مشيرًا إلى قيام البترول بتوفير ١٤٥ مليون متر مكعب غاز يوميًّا للكهرباء، بالإضافة أيضًا إلى كميات تتراوح بين ٢٥ و٣٠ ألف طن مازوت يوميًّا لمحطات الكهرباء.

وشدد المصدر على أن الاستمرار في وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال قرار خاضع لمجلس الوزراء، ويعود إلى عدة اعتبارات؛ منها ما هو معلوم وما يستوجب السرية.



