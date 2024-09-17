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وزير الزراعة يُعلن فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج

11:48 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

علاء الدين فاروق وزير الزراعة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين.

جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي يفيد نجاح الحجر في فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج واخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك والسماح بفحص اول شحنة بصل مصري مصدرة إلى كوستاريكا.

والجدير بالذكر أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضروات.

علاء فاروق السوق الكوستاريكي صادرات مصر البصل
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