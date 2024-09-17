بعد وفاة معلم دير مواس ضحية القهر.. تفاصيل أول تحرك برلماني عاجل

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، تضامنه التام مع نقابة المعلمين ومعلم دير مواس بالمنيا، والذي توفي ضحيةً للقهر من مدير الإدارة التعليمية.

ونعى رمزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، المعلمَ والمربي الفاضل إسماعيل حلمي، مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة دير مواس بمحافظة المنيا، الذي توفي متأثرًا بأزمة قلبية؛ بسبب مشادة مع مدير الإدارة التعليمية بدير مواس، الذي قرر عودته إلى العمل كمدرس إعدادي بمدرسة بني سالم، وذلك خلال اجتماع للإدارة.

وتعرَّضَ المعلم الراحل، حسب النائب، إلى الإهانة الشديدة التي لم يتحملها، ووافته المنية، طبقًا لرواية زملائه في العمل الذين حضروا الاجتماع الذي شهد الواقعة، معلنًا قبوله الدفاع عن قضية هذا المعلم حتى تتم استعادة حقوقه وحقوق أُسرته عبر الطرق الشرعية والقانونية وضرورة محاسبة مدير الإدارة على ما بدر منه.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي وزيرَ التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بسرعة التحقيق في هذه الواقعة، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة، ضد مرتكبها، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة.

وأشاد رمزي بحرص نقابة المعلمين على مساندة أُسرة المعلم الفقيد وتلبية طلباتهم، وسرعة صرف مستحقاته المالية، متوجهًا بالدعاء إلى الله، عز وجل، بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أُسرته وذويه الصبر والسلوان.