طب بديل وإبر صينية.. سؤال برلماني لمواجهة مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، بمواجهة ما تقوم به بعض مراكز العلاج الطبيعي بأعمال مخالفة للقانون وممارسة مهام لها دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان.

وقال أمين، في سؤال تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: إن هناك العديد من مراكز العلاج الطبيعي بعدد من المحافظات، تدَّعي علاج المرضى بأسلوب الطب البديل وبالإبر الصينية والحجامة، مؤكداً أن مَن يمارسون بها هذه الأعمال لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعي.

وتساءل النائب: أين دور وزارة الصحة والسكان والمحافظين في التفتيش على مثل هذه المراكز المخالفة للقانون؟ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام؟ مطالبًا بشن حملات مفاجئة على جميع مراكز العلاج الطبيعي بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، واتخاذ قرارات فورية بغلق المراكز المخالفة وغير المرخصة وسرعة محاكمة القائمين عليها وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.