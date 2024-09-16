إبراهيم عيسى: الحكومة لديها ثقة مفرطة في النفس وحساسية للنقد

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه على الحكومة أن تنتبه أن المواطن لابد أن يكون شريكًا في صناعة القرار، مؤكدًا أن الجميع حريص على استقرار مصر وأن تكون مصر بلدًا مستقرًا، قائلًا: "اتحدث عن نفسي من مكانتي ككاتب واتحمل كل ما أقوله أننا من أحرص الناس على استمرار نظام الحكم الحالي واستقراره.. أنا كأي شخص متعقل يرى أن البدائل فوضى تقارب الجحيم والحرص بشده".

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه على قدر الإخلاص والاحترام والالتزام الذي تتسم به الشخصيات المسئولة في مصر، لابد أن نعي أن الحكومة لديها ثقة مفرطة في النفس ولديها حساسية مفرطة للنقد، متابعًا: "عندما يكون في ثقة مفرطة يبقى مفيش اهتمام بالمعارضة.. الحكومة واثقة في نفسها لدرجة تلامس الغرور".

وأوضح إبراهيم عيسى، أن لديه تحفظ شديد على الثقة المفرطة للحكومة في نفسها، تتخذ علاقات غليظة وذات صدى سلبي على المواطن فيما يخص رفع الأسعار ووضع قوانين.