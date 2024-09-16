إعلان

BBC

أبرزهم الضغط والقلب.. "هيئة الدواء" تعلن توفير أصناف دوائية جديدة بالأسواق

09:41 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

هيئة الدواء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

وتتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

SUGARLO FCT PLUS 50/ 850MG 30, CONCOR 5 PLUS FILM C.TABS 5MG 30, UR-AID SACHET EFF 12 5G, PRISOLINE DROPS E.E.N 15ML, GLUCOVANCE FILM C.TABS 5MG

وللاطلاع على #قائمة_الأدوية التي تم تعزيز كمياتها اضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

2004932c-a65c-4b47-aa2f-7c6e2d186c3f (1)

هيئة الدواء المصرية توفير أدوية الضغط والقلب توفير أصناف دوائية جديدة بالأسواق ضخ كميات إضافية من المستحضرات الدوائية متابعة سوق الدواء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إبراهيم عيسى: الحكومة لديها ثقة مفرطة في النفس وحساسية للنقد

إعلان

إعلان

ذهب أم عقار أم بورصة.. ما هو أفضل وعاء استثماري حاليا؟ خبراء يجيبون
* تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت