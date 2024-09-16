"الدفاع عن الحضارة" تنشر 20 صورة بتلفيات في قصر محمد علي بشبرا.. والآثار: سنحقق



كتب- محمد شاكر ومحمد أبوبكر:

أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتحقق من صحة ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود تلفيات في الآثار الموجودة بقصر محمد علي بشبرا.

وذلك بعد أن نشرت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبدالرحيم ريحان، عن وجود تلفيات عديدة بقصر محمد على بشبرا بعد إنفاق 750 مليون جنيه على الترميم.

وقالت الحملة، إن المستثمر الذي تسلم القصر تسبب في تلف عناصر أثرية مهمة جدًا، حيث حاول إنشاء مسارح داخل البحيرة، وتعرّضت المزهريات وكل ما حول البحيرة للتلف.



وأضافت الحملة في بيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المفتش الموجود في القصر لم يبلغ عن هذه التلفيات أو يقوم بتحرير محضر وطلب قطاع المشروعات للمعاينة، وأي تلفيات يتحملها المستثمر بالطبع، وتم استدعاء "صنايعية رخام"، لإصلاح الأشياء المتضررة باستخدام مواد غير مناسبة، بينما كانت هذه العناصر الأثرية مُصنعة بخامات عالية الجودة، مما يمثل جريمة بحق الأثر.

من الجدير بالذكر أن قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة، افتتح في 26 ديسمبر2005، بعد انتهاء وزارة الثقافة من ترميمه وتطويره كمركز عالمي لاستضافة المؤتمرات وكبار الزوار وكمزار سياحى.

وشهد قصر محمد علي باشا أحداثا تاريخية مهمة في تاريخ مصر الحديثة فهو في حد ذاته تحفة معمارية نادرة على مستوى العالم خاصة أنه جمع في عمارته وفنونه بين العالمين الغربي والإسلامي. و يبلغ عمره 200 عام.

وتم تطوير قصر محمد علي بشبرا الخيمة، والذي يعد تحفة معمارية أثرية نادرة على أرض القليوبية بل على مستوى العالم، من خلال وزارة السياحة والآثار، حيث قامت بمشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية، طبقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة في عام 2017 ، بعد إعداد الدراسات اللازمة بواسطة مركز هندسة الآثار والبيئة جامعة القاهرة مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة.

وتتضمن أعمال التطوير بالقصر مبنى قصر الفسقية والغرف التي يتكون منها القصر، منها "غرفة العرش والأسماء (أسماء أسرة محمد علي) والطعام والبلياردو والحديقة والممشى السياحي والمرسى"، كما يتم عمل سياج شجرى حول البرجولة الواقعة في هذه المنطقة لإضفاء مظهر جمالي عليه، وعمل بطاقات تعريفية للأشجار النادرة بالحديقة تشرح أنواعها وأعمارها بالجزء الخلفي لمبنى الفسقية.