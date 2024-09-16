أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

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"الدفاع عن الحضارة" تنشر 20 صورة بتلفيات في قصر محمد علي بشبرا.. والآثار:

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة و السواحل الشمالية 30 درجة و جنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، و جنوب الصعيد 40 درجة.