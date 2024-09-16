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بحضور أبو شقة ومرتضى منصور.. 25 صورة من عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي

09:22 م الإثنين 16 سبتمبر 2024
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي

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كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للكاتب الصحفي عبدالرحيم علي في وفاة والدته بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما قدم واجب العزاء الكاتب مصطفى بكري والكاتب أكرم القصاص، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب الأسبق.

وأدى عبدالرحيم علي، صلاة الجنازة على والدته السيدة شوكت أحمد حسن، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وسط حضور كبير من الأهل والمقربين للأسرة.

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عزاء والدة عبدالرحيم علي أبو شقة ومرتضى منصور تقديم واجب العزاء لعبدالرحيم علي مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين
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