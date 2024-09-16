"إسكان النواب": السعودية تقترب من الفوز بصفقة رأس بناس

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تطورات جديدة في حصول السعودية على رأس بناس بعد صفقة رأس الحكمة التي حصلت عليها الإمارات.

وقال "شكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد على قناة "الحدث اليوم": هناك ضغط شديد من الدولة للعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتصدير العقار في أكبر صوره للعالم.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة إحدى أكبر الصفقات الدولية في العقار والحكومة تحاول العمل على صفقات أخرى موازية مثل رأس بناس التي تتميز بالصفاء الكبير في مياهها ومن أكثر المناطق التي بها شعب مرجانية وبها محمية طبيعية.

وأكد أن هناك جدية شديدة من الجانب السعودي في الجانب التفاوضي من أجل الحصول على رأس بناس، متابعا: "نحن في طريقنا السليم ولكنه سيأخذ بعض الوقت".