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بالصور.. بدء عزاء والدة عبدالرحيم علي بحضور شخصيات عامة

07:49 م الإثنين 16 سبتمبر 2024
  • عرض 5 صورة
    عزاء والدة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
  • عرض 5 صورة
    عزاء والدة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
  • عرض 5 صورة
    عزاء والدة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
  • عرض 5 صورة
    عزاء والدة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
  • عرض 5 صورة
    عزاء والدة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي

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كتب- عمرو صالح:

تصوير- صموئيل عادل:

بدأ منذ قليل عزاء والدة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث حضر عدد من الشخصيات العامة والعديد من الصحفيين اللذين حرصوا على تأدية واجب العزاء أبرزهم الدكتور مصطفى جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق.

وأدى عبدالرحيم علي، صلاة الجنازة على والدته السيدة شوكت أحمد حسن، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وسط حضور كبير من الأهل والمقربين للأسرة.

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عبدالرحيم علي عزاء والدة عبدالرحيم علي
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