حدث في 8 ساعات| استثمارات سعودية لمصر بـ 5 مليارات دولار.. وتسهيلات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، أعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، بتوجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

تأكيدا لـ "مصراوي".. التنمية المحلية تعلن تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

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السيسي في احتفالية المولد النبوي: ذكرى تبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

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الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 72 مليون خدمة مجانية خلال 46 يومًا

علن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 71 مليونًا و478 ألفا و265 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 15 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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الإسكان: إعادة ضخ المياه لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة ضخ المياه مرة أخرى لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل للمياه

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شيخ الأزهر يهدي الرئيس النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإنجليزيَّة

أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة الأولى من ترجمة الأزهر لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزيَّة، خلال الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد ﷺ، وهي أول ترجمة تصدر عن «مركز الترجمة» بالأزهر الشريف، لتعريف أبناء المسلمين بمعاني القرآن الكريم مِمَّن لا يَتحدَّثونَ اللُّغةَ

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حظر تعامل شركات السياحة الدينية مع الكيانات غير الشرعية – مستند

قرر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حظر تعامل الشركات السياحية التي تعمل في مجال نشاط السياحة الدينية مع الكيانات غير الشرعية والتي لم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.

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السيسي: المولد النبوي فرصة للتأمل في سيرة النبي واستحضار مفاهيم الإسلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اليوم الذي شهد شهد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مناسبة عظيمة أذن الله فيها لشمس العبادة النبوية أن تشرق على العالم.

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الكهرباء: تحرير محاضر سرقة بإجمالي 97 مليون كيلوات بقيمة 396 مليون جنيه

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، ومستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء

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رئيس الوزراء: الإعلان عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية قريبا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.

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وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر

ألقى المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.

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وزير الاستثمار: حل 75% من مشاكل الاستثمار للقطاع الخاص السعودي

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة لتوضيح بعض جهود الوزارة بصدد تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

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طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تُحذر: موجة حارة جديدة بهذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

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ولي العهد السعودي يوجه "صندوق الاستثمارات العامة" بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة السعودية الرياض، عن قيامه بتوجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

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