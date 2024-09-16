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نجل الشعراوي: والدي كان حريصًا على إحياء ذكرى مولد النبي وحبه للأزهر فوق كل حب

07:07 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

سامي متولي الشعراوي

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كتب- حسن مرسي:

تقدّم سامي متولي الشعراوي، الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية السابق، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريمه له اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف الشعراوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، "الرئيس السيسي متواضع كعادته في تعامله معي، ودعيت له خلال حديثي معه أن يكتب الله له التوفيق وأن يعينه على تداخلاته المشرفة التي ترفع اسم مصر عاليًا، ورفعه لشريعة الإسلام التي تحاول إرساء السلام في الدول العربية".

وتابع نجل الشيخ الشعراوي: الله أذن أن يكرمني على غير توقع، ودعائي وتقديري للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأردف أيضًا: الشيخ الشعراوي كان من المحبين لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، كما كان حبه لمصر والأزهر الشريف فوق كل حب، مختتمًا: "نسأل الله أن يرحمه وأن يجزيه المحبين له وعنه كل خير إن شاء الله".

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