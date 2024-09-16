5000 عامل زراعي.. بيان عاجل من "العمل" بشأن فرص عمل اليونان

بالصور.. تكريم عدد من الوزراء والشخصيات البارزة من مصر والسعودية



كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيقولاوس باباجيورجيو، السفير اليوناني في القاهرة، بحضور الملحق يوسف مهاب، عضو الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتفعيل آليات التعاون في مجالات العمل.

وأكد الجانبان، على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجال العمل.

وأوضح السفير اليوناني، أن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الموسمية دخلت حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي، وأن استقبال العمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة والتي قامت وزارة العمل المصرية بإجراء اختبارات لها وإرسال أسماءها وعددها 5000 عامل يقوم الجانب اليوناني بإرسال القوائم المطلوبة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال، وذلك بشكل تدريجي على مدار موسم الحصاد.

من جانبه، أكد وزير العمل، على جاهزية الوزارة بتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني.

وأشار "جبران"، إلى أن وزارة العمل، تقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل اليوناني.

وأضاف وزير العمل، أن الوزارة أصبحت طرف رئيسي في توفير فرص العمل، وتدريب الشباب على الاحتياجات المطلوبة من أجل استدامتها، والحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل.