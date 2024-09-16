الإسراع بجهود الربط الكهربائي.. توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية

كتب- محمد أبو بكر:

قالت قناة القاهرة الإخبارية، إنه تم توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.

وأضافت: أنه سيتم الإسراع بجهود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وأوضحت أنه سيتم التوافق على ضخ استثمارات سعودية من خلال صندوق الاستثمار السعودي.