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BBC

الإسراع بجهود الربط الكهربائي.. توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية

06:00 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الربط الكهربائي

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت قناة القاهرة الإخبارية، إنه تم توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.

وأضافت: أنه سيتم الإسراع بجهود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وأوضحت أنه سيتم التوافق على ضخ استثمارات سعودية من خلال صندوق الاستثمار السعودي.

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