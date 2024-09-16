الإسراع بجهود الربط الكهربائي.. توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية
06:00 م الإثنين 16 سبتمبر 2024
كتب- محمد أبو بكر:
قالت قناة القاهرة الإخبارية، إنه تم توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.
وأضافت: أنه سيتم الإسراع بجهود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وأوضحت أنه سيتم التوافق على ضخ استثمارات سعودية من خلال صندوق الاستثمار السعودي.
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