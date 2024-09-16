إعلان

BBC

شيخ الأزهر يهدي الرئيس النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإنجليزيَّة

04:44 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الدكتور أحمد الطيب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة الأولى من ترجمة الأزهر لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزيَّة، خلال الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد ﷺ، وهي أول ترجمة تصدر عن «مركز الترجمة» بالأزهر الشريف، لتعريف أبناء المسلمين بمعاني القرآن الكريم مِمَّن لا يَتحدَّثونَ اللُّغةَ العربيَّة، ولتعريف كل المهتمين بقراءة معاني هذا الكتاب العظيم دستور المسلمين وهدي السماء للبشرية.

واستغرقت الترجمة التي صدرت عن مركز الأزهر للترجمة عدة سنوات من علماء متخصصين في اللغة الإنجليزية وعلوم الشريعة الإسلامية، لتقديم ترجمة دقيقة لمعاني القرآن الكريم تبرز جماليات القرآن ومعجزاته وما فيه من مصلحة للبشرية جمعاء.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبدالفتاح السيسي مولد النبي محمد المولد النبوي الشريف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإسكان: إعادة ضخ المياه لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل

إعلان

إعلان

* تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت
* بعدما وصل سعر الكتكوت 42 جنيها.. شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار